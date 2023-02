"Weird Al" Yankovic in Hamburg: Fans erleben besondere Premiere!

Emo Philips (67) trat als Special Guest bei der Show von "Weird Al" Yankovic auf. © THEO WARGO / GETTY IMAGES VIA AFP

Bekannt wurde Yankovic in den 80er-Jahren, unter anderem durch seine Parodien von Michael Jacksons Song "Beat It", den er zu "Eat It" umtextete oder Madonnas "Like A Virgin", das zu "Like a Surgeon" wurde. Und auch jüngere Künstlerinnen, wie Lady Gaga oder Miley Cyrus nahm er mit "Perform This Way" oder "Party in the CIA" auf den Arm.



Auf dem Programm der Europa-Tournee stehen jetzt allerdings die Eigenkompositionen aus den insgesamt 14 Studio-Alben des Sängers und Akkordeonspielers. Vielleicht auch, weil sie besser gealtert sind, als einige seiner populärsten Parodien.

"Es gibt Songs, die ich heute anders machen würde, und vor allem gibt es Wörter, die ich nicht mehr sagen würde - die zwar in den 80ern schon nicht nett waren, aber heute nur noch beleidigend sind", erklärte Yankovic dazu.

Für die zwei weiteren deutschen Shows von "Weird Al" Yankovic in Düsseldorf (4. März) und Berlin (5. März) gibt es aktuell noch Karten.