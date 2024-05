Hanna Annika nach Beziehungs-Aus: So steht es um die Liebe

Kiel - Hanna Annika Möllers (26 ) Beziehung mit Fitness-Influencer Cedric Beidinger (30, " Big Brother ") ging vor rund einem halben Jahr in die Brüche . Aber wie steht es mit einem neuen Mann an ihrer Seite?

Derzeit ist Hanna Annika Möller (26) Single. © Screenshot/Instagram/hannannika_

Eine Frage, die ihr auch ihre Follower auf Instagram im Rahmen eines Q&As stellten. Ist Hanna Annika wieder vergeben?

Nein, erklärte die Influencerin in ihrer Story. "Ich glaube, ich muss auch erst mal mich selbst richtig finden. Ich war viel zu lange in unglücklichen Beziehungen, in denen ich mich gesucht habe", so die 26-Jährige.

Jetzt wisse sie, dass sie das Glück nur bei sich selbst finden könne. Wie sie das schaffen will? "Ein Weg dahin ist für mich, jeden Tag zu meditieren." Nicht verwunderlich, dass sie dieses Jahr auch noch eine Meditationsreise machen möchte.

Mit Cedric hatte sie eigentlich wohl eine rosige Zukunft geplant. Das junge Paar wollte sogar aufgrund der Entfernung zwischen den beiden schnell zusammenziehen.

Inzwischen habe sie keinen Kontakt mehr zu ihrem Ex-Freund.