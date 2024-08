Weltmeister Lukas Podolski ätzt gegen junge Generation: "Keiner hat mehr Bock zu arbeiten!"

Den größten Triumph seiner Karriere feierte Lukas Podolski (l.) mit dem Weltmeistertitel 2014. © Marcus Brandt/dpa

Daneben bescheinigt Podolski den Deutschen einen Hang zur Unzufriedenheit. "Die Deutschen meckern gerne. Auch der Neid-Faktor ist hier auf einem anderen Level, das ist schon der Fall", meint der 39-Jährige, ergänzt aber: "Aber wenn man das kennt und einschätzen kann, dann kann man das auch gut aushalten."

Er selbst habe durch die vielen Jahre, in denen er mit seiner Familie im Ausland lebt, einen guten Blick von Außen auf die Republik, so Podolski weiter. "Ich war in Köln, in München, in Istanbul, in Japan, in London. Jetzt bin ich seit drei Jahren in Polen", erzählt er. Der 39-Jährige versuche dann auch immer, die Kultur des jeweiligen Landes aufzusaugen und zu leben.

Wie es für ihn in Zukunft weiter gehen wird, ist jedoch noch ungewiss. Bei seinem aktuellen Klub Gornik Zabrze in Polen habe er noch ein Jahr Vertrag. Pläne für die Zeit danach habe er bislang allerdings nicht.

"Wir fühlen uns momentan als Familie in Polen wohl, die Kinder gehen dort zur Schule und ich bin gerne dort", erklärt er. "Momentan gibt es auch noch keinen Plan, von dort wegzugehen."