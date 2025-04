Lukas Podolski verteidigt 1. FC Köln: Schöner Fußball wird "überschätzt"

Berlin/Köln - Ex-Weltmeister Lukas Podolski findet die Kritik an den spielerischen Darbietungen von Tabellenführer 1. FC Köln in der Bundesliga übertrieben.

Lukas Podolski (39) hat noch nicht entschieden, ob er seine Karriere im Sommer beenden oder noch eine weitere Saison in Polen dranhängen soll. © Federico Gambarini/dpa

"Am Ende zählt in dieser zweiten Liga, die relativ schwer und nicht berechenbar ist, irgendwie aufzusteigen", sagte der 39-Jährige am Rande der Baller League in Berlin über seinen Herzensklub.

Podolski stieg einst mit den Kölnern auf. Doch keiner wisse mehr, "ob wir da jetzt gut gespielt haben oder weniger gut. Das wird dann halt immer überschätzt", sagte die Kölner Klub-Legende. 2005 hatte er die Rheinländer mit 24 Toren zum direkten Wiederaufstieg geführt.

"Die Leute wollen immer alles: Gut spielen und dann mit 20 Punkten Vorsprung aufsteigen", so Podolski. Am Anfang der Saison habe der Fußball der Kölner sehr gut ausgesehen, aber die Ergebnisse stimmten nicht.

"Jetzt sind die Spiele weniger attraktiv, aber man gewinnt sie und ich glaube, das ist am Ende das Wichtigste." Der FC führt die zweite Liga nach 27 Spieltagen an, aber die Leistungen der Mannschaft von Gerhard Struber (48) führen regelmäßig zu Diskussionen.