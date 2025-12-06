"Widerwärtig": Popstar geschockt von Propaganda-Clip, dann legt das Weiße Haus nach

Washington, D.C. (USA) - Das Weiße Haus wirbt erneut mit Sabrina Carpenter (26) für seine rigide Migrationspolitik - obwohl sich der Popstar bereits vor wenigen Tagen deutlich von der US-Regierung distanziert hat. Auch in dem neuen Video auf der Plattform X wird illegale Migration thematisiert.

Popstar Sabrina Carpenter (26) distanzierte sich vom Video der US-Regierung, doch die setzte eins drauf. (Archivfoto) © Scott A Garfitt/Invision/dpa

Am Dienstag hatte sich die Sängerin ("Espresso", "Manchild") verärgert über ein erstes Video des Weißen Hauses geäußert, in dem die Festnahme von Migranten gezeigt wird - und ihr Song "Juno" gespielt wird.

"Dieses Video ist bösartig und widerwärtig. Beziehen Sie mich oder meine Musik niemals in Ihre unmenschliche Agenda mit ein", schrieb Carpenter auf der Plattform X.

In dem neuen Video ist Carpenter an der Seite des Comedian Marcello Hernández zu sehen. In dem Originalspot der seit Jahrzehnten erfolgreichen Comedyserie "Saturday Night Live" aus dem Oktober dieses Jahres sagt Carpenter neben Hernández stehend: "Ich glaube, ich muss jemanden verhaften, weil er zu heiß ist."

In dem Clip des Weißen Hauses wird "zu heiß" durch "illegal" ersetzt, dann sind mehrere Szenen mit Festnahmen von Migranten durch Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ICE zu sehen.