Wie damals: Victoria und David Beckham rekreieren ikonische Hochzeits-Looks!

London (Großbritannien) - Vor 25 Jahren gaben sich Victoria (50) und David Beckham (49) das Jawort. Zur Silberhochzeit hat das Promi-Paar jetzt nicht nur in Erinnerungen, sondern auch in alten Kleiderschränken gekramt.

Trotz Fremdgehgerüchten und Ehekrisen sind David Beckham (49) und seine Victoria (50) einander auch nach 25 Jahren noch treu. © Henry Nicholls/AFP

Einen Tag vor ihrer Silberhochzeit am 4. Juli teilten David und Victoria Beckham einige aktuelle Bilder bei Instagram, die das Paar in lilafarbenen Gewändern zeigen. Auf einigen Bildern sitzen beide auf einem Thron, auf anderen stehen sie davor oder laufen auf einer Wiese entlang.

"Schaut, was wir gefunden haben", schrieb der ehemalige Fußballprofi zu dem Post und das Ex-"Spice Girl" kommentierte: "... und sie passen immer noch".

David Beckham trägt auf dem Bild einen lila Anzug mit Blume am Revers. Nur die Tattoos am Hals sind dazugekommen. Victoria Beckham hat ein langes, schmales Kleid mit Seitenschlitz und roten Details an.

Das Besondere: Die Outfits hatte das Paar schon bei seiner Hochzeitsparty im Juli 1999 an! Aus dieser Zeit gibt es zahlreiche Fotos, darunter eines, das die beiden beim Anschneiden der Torte mit einem Schwert zeigt.

Auf einem anderen Schnappschuss sind die Beckhams mit ihrem ersten Kind Brooklyn auf dem Arm zu sehen, der passenderweise auch einen lila Strampler mit farblich passendem Cowboyhut trägt.