Will Tom Cruise seine Romanze mit dieser Schönheit wiederbeleben?

Damals wie heute: Sofia Vergara (51) verdreht zahlreichen Menschen den Kopf - unter anderem wohl auch Tom Cruise (61). (links: Archivbild) © Bildmontage: Brad Barket/Getty Images via AFP, Instagram/sofiavergara

Im Juli beendeten die "America's Got Talent"-Jurorin und Manganiello nach über sieben gemeinsamen Jahren ihre Ehe. Das Paar verlobte sich nach sechs Monaten Beziehung und heiratete im Jahr 2015.

Dass die brünette Schönheit nun wieder single ist, soll vor allem Action-Held Tom Cruise ordentlich ins Schwitzen bringen. Wie er engen Freunden erzählt haben soll, wolle er "diejenige erobern, die ihm entwischt ist".

Eine Quelle verriet dem britischen Magazin "Heat" laut "Mirror": "Sie haben bereits eine gemeinsame Vergangenheit, auch wenn es eher ein kurzes Techtelmechtel war als eine ausgewachsene Romanze."

Dieses "Techtelmechtel" fand im Jahr 2005 statt, kurz bevor Cruise seine Ex-Frau Katie Holmes (44) traf. Niemand anderes als Hollywood-Star Will Smith (54) verkuppelte seinen Freund mit Vergara.

"Sie hatten eine besondere Zeit zusammen, feierten in den Hügeln von Hollywood und hatten einen Riesenspaß", so der Insider weiter. "Sofia hat damals nicht wirklich signalisiert, dass sie etwas Langfristiges will, also ist es ganz freundschaftlich ausgegangen und sie sind Freunde geblieben."

Doch die Quelle will auch wissen, dass es Cruise "immer sehr zugesetzt" habe, dass er die Kolumbianerin abserviert und sich für Holmes entschieden hat.