Wincent Weiss von Fans genervt: "Das finde ich respektlos"

Mit seiner Popularität hat der Sänger eben auch seine Privatsphäre verloren. "Am Anfang hat mich das sehr gestresst. Da bin ich dann gar nicht mehr rausgegangen, bin nicht mehr ins Kino, nicht mehr einkaufen, weil mich das so genervt hat", gibt er zu.

"Leute stehen neben mir, tun, als würden sie telefonieren und filmen mich einfach. Das ist so ein ganz, ganz gruseliges Gefühl, wenn man dauerhaft unter Beobachtung steht", erklärt der 32-Jährige in einem Bunte-Interview . "Oder ich esse irgendwo im Restaurant, es kommt jemand an mit dem Handy und stellt sich vor mich und drückt ab und geht wieder, ohne einmal Hallo zu sagen oder zu fragen. Das finde ich respektlos."

Erstmals tauchte Weiss 2013 in der Öffentlichkeit auf, als er bei " Deutschland sucht den Superstar " in den Liveshows rausflog. Zwei Jahre später folgte mit "Unter meiner Haut" der Durchbruch. Er wurde über Nacht zum Star.

Der Musiker kann in seiner Heimat ein ganz normaler Mensch sein. © Markus Scholz/dpa

Weiss nimmt vieles mit Humor, den brauche man in der Branche, wie er erklärte. Und genau so hat er auch seine Hosen-Fauxpas genommen. Bei diversen Konzerten war dem Musiker auf der Bühne die Hose gerissen.

"Weil ich immer von der Bühne runterspringe in die Menge und wenn man natürlich die Bühne raufklettert und das Bein irgendwie blöd hebt, dann macht die Hose mal kurz einen Satz", erklärt er und lacht.

Ein Auftritt ist ihm dabei in besonderer Erinnerung geblieben. Er sollte eine Ballade singen, doch plötzlich lachte das Publikum. "Ich dachte, das wäre wegen der Musik und weil ich irgendwas falsch singe oder so. Bis ich dann in der Hälfte des Songs gemerkt habe, dass ich einen Riss im Schritt habe", gibt er an. Seitdem trägt er nur noch lockere Hosen oder Stretch-Material.

Abseits des Ruhmes genießt Weiss die Zeit in seiner Heimat nahe der Lübecker Bucht. "Ich liebe es zu Hause. Ich wohne ja auf einem kleinen Dorf, da wohnen hundert Leute. Und wenn ich so abschalten will, muss ich gar nicht wegfahren, sondern fahre meistens aufs Dorf." Denn dort ist er einfach der Vincent, "der er auch in der Schule war" und eben nicht der große Musiker-Star.