"Wir haben einen Kampf!" Regina Halmich äußert sich zum Raab-Comeback

Regina Halmich (47) und Stefan Raab (57) standen sich bereits zweimal im Boxring gegenüber. (Archivfoto) © Jörg Carstensen dpa/lnw

Denn die frühere Boxweltmeisterin zeigte sich am heutigen Dienstag offen für eine Neuauflage gegen den 57-Jährigen.

"Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14.9. noch nichts Besseres vor. We have a fight! Challenge accepted", schreibt Regina auf ihrem Instagram-Kanal.

Am Karfreitag hatte Raab mit einem Video auf seinem Kanal für Aufsehen gesorgt. Angelnd, allein an einem Bergsee hatte sich der 57-Jährige in dem Clip nur von hinten gezeigt - und die Ankündigung gemacht: "Wenn ich bis Montag neun Millionen Follower habe, verspreche ich dir, dann mache ich wieder was."

Die neun Millionen erreichte er nicht ganz - es wurden "nur" 2,8 Millionen - dennoch schaffte es sein Ex-Praktikant Elton (52) wohl, ihn von einem Comeback zu überzeugen.