Simone Carrell im TAG24-Interview: "Ich überlege immer: Was würde Rudi sagen?"

Hamburg - Seit dem Tod ihres Mannes Rudi Carrell (†71) ist es still geworden um Simone Carrell (53). TAG24 traf sie jetzt bei einem ihrer seltenen öffentlichen Auftritte im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg .

Simone Carrell (53) bei einem Event im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. © TAG24/Franziska Rentzsch

Geladen hatte der Autor Martin Elias, um sein Buch "Der neue Mensch" vorzustellen. Darin verspricht er Antworten auf die ganz großen Fragen des Lebens.

"Wer sind wir, wohin gehen wir? Irgendwann fragen wir uns das alle. Und manchmal hadert man", sagte Simone Carrell am Dienstagabend am Rande des Events zu TAG24.

Solche öffentlichen Auftritte versucht die 53-Jährige inzwischen eher zu meiden. "In der Regel verbringe ich einen freien Abend wie heute lieber zu Hause. Weil so viel Trubel brauche ich nicht", erklärte sie weiter. Schließlich sorge ihr Job als Oberkellnerin im Fischereihafen Restaurant Hamburg schon für genug Wirbel in ihrem Leben.

Seit 15 Jahren gehöre sie dort "so ein bisschen zum Inventar", wie sie augenzwinkernd sagte. Und weiter: "Ich finde das auch schön. Die Gastronomie ist seit Jahren meine Leidenschaft."

Als Ausgleich genieße sie Spaziergänge an der Elbe und Reisen an die Nord- oder Ostsee. Bis vor kurzem wurde sie dabei noch von ihrem Hund begleitet.

"Doch er ist nun leider gestorben", so Carrell. Labrador "Larry" hatte sie erst vor ein paar Jahren am Todestag ihres Mannes aus dem Tierheim geholt.