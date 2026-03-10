Wolke Hegenbarth spricht Klartext über Mom-Shaming: "Bin immer sehr vorsichtig"

Berlin - Kann man es als Mutter niemandem recht machen? Das Gefühl hat zumindest Wolke Hegenbarth (45).

Wolke Hegenbarth (45) und ihr Partner, Oliver Vaid, sind seit 2015 ein Paar. © Monika Skolimowska/dpa

"Entweder man bleibt zu lange zu Hause, arbeitet zu früh oder zu viel. Deswegen bin ich in meinen Äußerungen immer sehr vorsichtig und betone, dass meine Entscheidungen nur für mich und mein Kind gelten", erklärt die TV-Bekanntheit im Gespräch mit BUNTE.

Nach ihrer Elternzeit will sich die 45-Jährige wieder ganz auf ihre Arbeit konzentrieren und Filme drehen. Sie möchte Frauen ein Vorbild sein und zeigen, dass man ab 40 keineswegs unsichtbar wird.

Bevor die Dreharbeiten wieder richtig anlaufen, steht aber erst einmal eine Reise nach Indien mit Mann Oliver und Sohn Avi an. "Ich freue mich so darauf, dass Avi jetzt seine Verwandtschaft kennenlernt. Er war noch nie in Indien und trifft zum ersten Mal seine Onkel, Tanten und Cousinen", erzählt die Blondine.

Ein siebenwöchiger Dreh im Jahr 2011 machte sie zur großen Bewunderin der indischen Kultur.

Besonders fasziniert ist sie von den Menschen und ihrer einzigartigen Art, Probleme zu lösen. "Mich hat die Liebe zu Indien nie mehr losgelassen", so Hegenbarth. Kurz darauf meinte es das Schicksal erneut gut mit ihr: Sie lernte ihren Mann Oli kennen, der Halbinder ist.