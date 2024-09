Wow! Welcher Ex-Kinderstar zeigt sich denn hier so sexy im Pool?

Frankfurt am Main - Mit einigen Fotos aus dem Urlaub, die Radost Bokel (49) jetzt auf Instagram gepostet hat, sorgt die Schauspielerin in ihrer Community gerade für größte Begeisterung.

Radost Bokel (49) hat einige Fotos aus dem Urlaub mit ihrer Community auf Instagram geteilt. © Bild-Montage: Radost Bokel/Instagram, Radost Bokel/Instagram

"Goodbye dear summer … you will be missed!" - also "Auf Wiedersehen, lieber Sommer, wir werden Dich vermissen!" - schreibt Radost zu den Bildern, die sie in einem Resort irgendwo am Meer zeigen. Dort posiert sie in einem farbenfrohen Kleid und zeigt sich in Topform im Pool.

Ihre Follower finden die Fotos jedenfalls toll - natürlich auch in Anbetracht der Tatsache, dass Radost tatsächlich im kommenden Jahr ihren 50. Geburtstag feiern wird.

"Du brichst alle gängigen Klischee-Meinungen von wegen, nur Männer werden mit den Jahren interessanter", schwärmt da ein Fan. "Du toppst alles. Der Wahnsinn!"

Allerdings macht sich bei einigen Followern auch etwas Melancholie breit. Man würde Radost eben einfach mal wieder gerne in einem Film oder einer Serie sehen.

Denn seit über zehn Jahren ist es merklich still um die gebürtige Hallenserin geworden, die als kleines Kind mit ihrer Mutter aus der DDR ausgereist war und in Frankfurt am Main aufwuchs.