"X-Men"-Star Adan Canto stirbt mit nur 42 Jahren!

Los Angeles - Er spielte an der Seite von Hugh Jackman (55) in "X-Men" sowie in der Erfolgsserie "Designated Survivor". Nun ist Serienstar Adan Canto im Alter von 42 Jahren verstorben.

Der Schauspieler hinterlässt seine Frau Stephanie und die beiden gemeinsam Kinder (18 Monate und 3 Jahre alt). (Archivbild) © DPA

Das bestätigte seine Agentin Jennifer Allen unter anderem dem US-Magazin The Hollywood Reporter. Canto starb demnach am Dienstag an den Folgen einer Blinddarmkrebs-Erkrankung. Seine Diagnose und der Kampf gegen die Krankheit hatte der Schauspieler zuvor nicht öffentlich bekannt gegeben.



"Adan hatte eine Tiefe des Geistes, die nur wenige wirklich kannten. Diejenigen, die einen Blick darauf werfen konnten, wurden für immer verändert", heißt es in einer Erklärung. "Er wird von vielen sehr vermisst werden."

Der 42-Jährige wurde in Ciudad Acuña in Mexiko geboren, wuchs aber in Texas (USA) auf. Neben seiner Arbeit vor der Kamera arbeitete er auch als Sänger, Gitarrist und Filmemacher.

Sein Schauspiel-Debüt gab Canto bereits im Alter von neun Jahren im mexikanischen Drama "Bittersüße Schokolade". Mit der Thrillerserie "The Following" gelang ihm im Jahr 2013 an der Seite von Kevin Bacon (65) der Durchbruch.

Zum Zeitpunkt seines Todes spielte Canto die Hauptrolle des Armand Morales in der Fox-Serie "The Cleaning Lady", deren dritte Staffel gerade gedreht wird. Aufgrund seiner Krankheit konnte er nicht an der Produktion teilnehmen, hoffte aber, später in der Staffel wieder mitspielen zu können.