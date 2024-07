Influencerin ausgeraubt, Assistentin gefesselt und mit Messer bedroht

Hamburg/Paris - Influencerin Xenia Adonts (33) wurde vor rund einem Jahr in Paris ausgeraubt. In einem rund halbstündigen YouTube-Video konnte sie ihrer Community nun endlich, nach Genehmigung der Anwälte und der Polizei , erzählen, was damals geschehen war.

Laut der Influencerin hatten die Einbrecher die Frau gefesselt und mit Messern bedroht. Glücklicherweise konnte sie sich, wie genau bleibt in den Schilderungen unklar, im Badezimmer einschließen.

"Ich hatte so Angst, dass sie ihr wehtun oder schlimmer noch, umbringen würden." Xenia alarmierte umgehend die Polizei.

Damit aber nicht genug. Die Täter kamen am Abend zurück! Zu dem Zeitpunkt habe sich Xenias Assistentin in der Wohnung aufgehalten.

Die Einbrecher kamen offenbar am frühen Morgen durch das Fenster rein. Mehr als drei Stunden seien die Männer zugange gewesen. Nahmen Koffer, Handtaschen und ihren Safe mit. "Ich werde nie vergessen, wie ich mir alles auf Video angeschaut habe. Das Chaos in meinem Zuhause, die Gesichter der Einbrecher, der Rauch überall."

Bei der 33-Jährigen wurde an einem Tag gleich mehrfach eingebrochen, wie Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, die die Influencerin in ihrer Pariser Wohnung installiert hat.

Der geringste Schaden sei der Verlust der gestohlenen Wertgegenstände, so Xenia. "Mit 'geringstem Schaden' meine ich, dass es das kleinere Übel ist, verglichen mit der psychischen Belastung, die folgte. Der Verlust all meiner Wertsachen ist verheerend; er ist bedeutend, und ich habe extrem hart gearbeitet, um das aufzubauen, was ich mir über viele Jahre hinweg aufgebaut habe."



Sie wisse aber auch, dass nichts so wertvoll ist wie die mentale und körperliche Unversehrtheit und - was am wichtigsten ist - das Leben.

Erst sieben Monate nach der Tat seien die Einbrecher, obwohl ihre Adressen laut Xenia bekannt waren, festgenommen worden. Der entstandene Schaden belaufe sich inklusive ihres Umzugs aus Paris auf etwa 750.000 Euro.