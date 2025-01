Yeliz Koc überglücklich: "Mein größter Traum geht in Erfüllung"

Hannover - Am 24. Januar geht es wieder für zwölf Promis in den Dschungel: Auch Bachelor-Babe Yeliz Koc (31) wird bei " Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! " an den Start gehen.

Yeliz Koc (31) bereitet sich bereits seit einigen Wochen auf ihre Dschungelcamp-Teilnahme vor. © Screenshot/Instagram/yelizkoc (Bildmontage)

Erste Gerüchte darüber waren bereits vor einigen Wochen durchgesickert. Doch am Freitag gab RTL dann die Gewissheit und auch Yeliz meldete sich in ihrer Instagram-Story mit einem ausführlichen Statement.

Zunächst entschuldigte sie sich dafür, in den vergangenen Wochen so wenig Content gepostet zu haben. Doch das werde sich jetzt wieder ändern.

"Ihr habt es mitbekommen: Ich bin bei IBES dabei und kann es immer noch nicht glauben", so Yeliz. Und weiter: "Mein größter Traum geht in Erfüllung und gleichzeitig mein größter Albtraum." Schon in wenigen Wochen wird sie die Reise nach Australien antreten.

"Und das Allerschönste für mich: dass meine ganze Familie mitkommt. Also meine Mutter, Snow, meine Schwester, mein Schwager, die Kinder", verriet die 31-Jährige. Dass sie so viel Unterstützung mit im Gepäck habe, sei für sie nicht selbstverständlich.

Immerhin könne sie so guten Gewissens in den Dschungel gehen – wissend, dass ihre Tochter nicht nur gut versorgt, sondern im Notfall auch immer ganz in der Nähe sei. "Ich bin so dankbar dafür! Das erleichtert mir so viel", betonte Yeliz, die seit der Geburt ihrer Tochter 2021 bereits an so einigen Reality-Formaten teilnehmen konnte.

Darunter "Make Love, Fake Love", "Love Island VIP" und zuletzt "Prominent getrennt".