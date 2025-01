Yeliz Koc zieht in den RTL-Dschungel: Davor hat sie am meisten Angst

Hannover - Demnächst zieht Yeliz Koc (31) ins RTL- Dschungelcamp ein. Wovor die ehemalige Bachelor-Kandidatin am meisten Angst hat, verriet sie ihren Followern jetzt auf Instagram.

Yeliz Koc (31) zieht demnächst in den RTL-Dschungel. Ängste hat sie so einige. Dennoch stellt sie sich der Herausforderung. © Screenshot/Instagram/yelizkoc

"Leute ich sag's euch, wie es ist, es fängt schon damit an, dass wir draußen schlafen, draußen aufs Klo gehen müssen", so die 31-Jährige am Montag.

"Meine Horror-Vorstellungen sind die dunklen Höhlen im Boden, Wasser steigt bis ins Gesicht, Kakerlaken im Ohr, Spinnen, Schlangen einfach ALLES!!!"



Nicht gerade die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Dschungel-Aufenthalt ...

Auch die bevorstehenden Prüfungen im Rahmen der Show besorgen das erfahrene Reality-Sternchen. Einen Horror habe sie vor jeder Prüfung - "keine Ausnahme".

Warum sie sich dennoch der Herausforderung stellen möchte? "Weil es die Erfahrung meines Lebens sein wird und ich mich meinen Ängsten stellen kann, ob mit oder ohne Erfolg. Das wird sich zeigen", erklärte Yeliz ihren Fans.

Begleitet wird die Hannoveranerin von ihrer Schwester, die die Interviews für die 31-Jährige geben wird. Nach Australien fliegen werde sie aber mit ihrer Mutter und Töchterchen Snow zusammen.

Zahlen werde der Sender aber nur für eine Begleitperson, verriet Yeliz in ihrer Story weiter. "Deshalb bin ich meiner Familie sehr dankbar, dass sie trotz der Kosten und der Strapazen mitkommen, damit Snow in meiner Nähe ist."

Und was ist mit ihrer neuen, alten Liebe Jannik Kontalis (28)? Der bleibt zu Hause. "Meine Teilnahme am Dschungel stand schon vor 'Prominent getrennt' fest. Da war schon alles geplant, wer mitkommt usw." Ihm vertraue sie zu 100 Prozent.