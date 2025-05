ZDF-Moderatorin lästert über Stuttgart: "Will jedes Mal wieder nach Hause"

Stuttgart - Das erste, das Zugreisende in Stuttgart zu Gesicht bekommen, ist der Hauptbahnhof. Auch Moderatorin Salwa Houmsi (28) fällt die Dauerbaustelle äußerst negativ auf.

Auf ihrem TikTok-Kanal lässt Salwa Houmsi (28) ihrer Wut freien Lauf. © Bildmontage: Salwa Houmsi/TikTok

In einem TikTok-Video mit dem Titel "Gibt es hier auch schöne Ecken?" lässt die 28-Jährige ordentlich Frust ab. "Keine Stadt in Deutschland heißt einen so wenig willkommen wie Stuttgart", findet Houmsi.

"Ich komm' hier an und die Stadt gibt mir erst mal einen richtigen Mittelfinger", führt sie fort. Bei ihrer Ankunft am Stuttgarter Hauptbahnhof habe sie ein beklemmendes Gefühl gehabt.

"Man ist reizüberflutet, verschwitzt und muss viel zu lange laufen", wettert Salwa Houmsi. Zudem kritisiert sie die fehlende Wegbeschreibung sowie die nicht vorhandenen Fußwege.

Die Moderatorin der ZDF-Sendung "aspekte" findet außerdem, dass die Stadt lediglich für Autos gemacht sei. Sie spottet: "Jedes Mal, wenn ich hier ankomme, will ich wieder nach Hause."