Zoff bei den Spice Girls: Zwischen diesen beiden hat's gekracht!

London (Vereinigtes Königreich) - Zum 50. Geburtstag von Victoria Beckham zeigten sich die Spice Girls am Wochenende glücklich wiedervereint. Doch der Schein trügt ...

Die Spice Girls: (v.l.n.r.) Melanie C (50), Victoria Beckham (50), Geri Halliwell (51), Melanie B (48) und Emma Bunton (48). © Kim Stallknecht/EPA/dpa

Zumindest zwischen zwei der fünf Band-Mitglieder soll die Stimmung bei Victorias rauschender Party am Samstagabend im Londoner Privatclub "Oswald's" mehr als frostig gewesen sein.

Zum runden Geburtstag des "Posh Spice" war die ganze Truppe am Wochenende zusammengekommen und schien gemeinsam eine gute Zeit zu haben, wie Fotos des Abends zeigen, die die Ehefrau von David Beckham (48) später bei Instagram teilte.

Insider enthüllten nun aber: So harmonisch wie es auf den ersten Blick wirkt, ging es zwischen den Damen in Wirklichkeit nicht zu.

Demnach sollen Geri Halliwell (51) und Mel B (48) nicht gerade gut aufeinander zu sprechen gewesen sein. "Als es darum ging, ihr Gruppenfoto zu machen, hielt Geri so weit wie möglich Abstand zu Mel, was unangenehm mitanzusehen war", plauderte eine Quelle gegenüber der britischen Zeitung The Sun aus.

Und tatsächlich: Auf dem gemeinsamen Foto der ehemaligen Girlband stehen die beiden angeblichen Streithähne jeweils am äußeren Rand, mit größtmöglichem Abstand zueinander.