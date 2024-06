Zwischen zwei Spielen mit Nationalmannschaft: Bayern-Star heiratet heimlich Model-Freundin

Matthijs de Ligt (24) und Annekee Molenaar (24) lernten sich im Alter von 18 Jahren kennen. © AnnekeeMolenaar/Instagram

Am Donnerstag stand der Abwehrspieler noch beim 4:0-Erfolg der Oranje gegen Kanada in der Startelf. Am Freitag schloss er den Bund fürs Leben - und musste noch am selben Abend wieder zurück zum Trainingslager. Bereits am Montag testen die Niederländer nämlich gegen Island, ehe am 14. Juni endlich die Europameisterschaft 2024 startet.

"Ursprünglich wollten wir Ende Mai heiraten, an unserem Jahrestag. Doch dann hat es plötzlich so ausgesehen, als würde Matthijs mit dem FC Bayern München das Finale der Champions League erreichen. Also mussten wir in letzter Minute alles verschieben", erklärte Molenaar in der "Vogue" die Blitz-Hochzeit.

Die große Feier soll nach dem Turnier in der Toskana steigen.

"Wir wollten es aber endlich offiziell machen und Ehefrau und Ehemann werden! Deswegen haben wir jetzt erst einmal im kleinen Kreis mit unseren Großeltern, Eltern, Geschwister und Trauzeug:innen gefeiert", so die 23-Jährige.