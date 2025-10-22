Rea Garvey nervös vor besonderem Konzert: "Ich bin doch nur ein Straßenmusiker"

Hamburg - Oh My Love! Emotionen, Musik und eine große Portion Herz: Beim ersten Abend des erstmals dreitägigen Charity-Konzerts " Channel Aid " im Deutschen Schauspielhaus setzte Rea Garvey (52) gleich zu Beginn ein musikalisches Ausrufezeichen und legte damit die Messlatte für seine Nachfolger (Samy Deluxe am Mittwoch und Montez am Donnerstag) sehr hoch. Im Vorfeld hatte der gebürtige Ire jedoch noch seine Nervosität gegenüber TAG24 zum Ausdruck gebracht. Dabei ging es vor allem um einen Song.

Rea Garvey (52) bei seinem Auftritt im Deutschen Schauspielhaus im Rahmen des Channel-Aid-Charity-Konzerts. © Tag24/Madita Eggers

Das Reamonn-Lied "Tonight" sang er "ganz allein" ohne seine Band, dafür aber mit dem 65-köpfigen Lufthansa-Orchester unter der Leitung von Steven Lloyd-Gonzalez (54).

"Das ist sehr nerve-wracking", so Garvey im TAG24-Gespräch. "Das sind alles studierte Musiker und ich bin doch nur Straßenmusiker, das ist natürlich aufregend. Ob ich es schaffe, vom Anfang bis zum Ende in time zu bleiben, ohne Fehler? Ich bin auf jeden Fall sehr nervös".

Von seiner Nervosität war auf der Bühne nicht viel zu erkennen, seine Erleichterung, es geschafft zu haben, war dafür deutlich: "Ich fühle mich wie ein Teenager, der denkt: Irgendwann bin ich da, wo ich immer sein wollte. Ich weiß aber nicht, ob ich jemals von so einer musikalischen Wucht hinter mir geträumt habe."

Gemeinsam mit dem Lufthansa-Chor, den "Hamburg Voices" und seiner (dann wieder spielenden) Band brachte Garvey den historischen Saal mit Songs wie "Can't Say No" und "Wild Love" zum Beben – und mehr als einmal zum Aufstehen: Standing Ovation folgte auf Standing Ovation.



"Wir leben in sehr grauen, dunklen Zeiten. Als Musiker ist es unsere Aufgabe, Freude zu schaffen. Heute versuchen wir, das Licht ganz hell zu machen", so Garvey. Teile der Einnahmen von "Channel Aid" gehen an seine eigene Stiftung "Save an Angel". "Wir sind sehr wählerisch mit wem wir zusammenarbeiten, aber hier fühlen wir uns wohl", betonte der Musiker gegenüber TAG24.

Dank des Channel-Aid-Konzepts konnten Fans weltweit das Konzert kostenlos im Livestream verfolgen. Der Clou: Jeder Klick, Like oder Share generiert Werbeeinnahmen, diese werden zu 100 Prozent an soziale Projekte gespendet, darunter in diesem Jahr Garveys Stiftung und die "Help Alliance" der Lufthansa.