Nicht nur souverän: Das bringt Bjarne Mädel beim Schauspielern an seine Grenzen

Hamburg - Bjarne Mädel (57) schlüpft für den ARD-Film "Prange - Man ist ja Nachbar" in die Rolle eines Hamburgers mit Löckchen, Schnauzer und einer motzigen Dauermuffellaune. Für den erprobten Schauspieler sicherlich keine große Herausforderung. Doch eine Situation bringt den TV-Star doch tatsächlich immer wieder an seine Grenzen - zumindest was das Schauspiel betrifft.

Bjarne Mädel (57) war bei "DAS! Rote Sofa" zu Gast. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

"Bist du einer, der gerne und gut schenkt?", möchte Moderatorin Inka Schneider (58) von Mädel wissen, der am Montag in der Sendung "DAS! Rote Sofa" zu Gast war.

"Das ist blöd, wenn man das von sich selbst sagt, aber ich schenke wirklich gerne, weil ich anderen gerne eine Freude mache und ich versuche auch gerne aufmerksam zu sein übers Jahr", gesteht der Schauspieler. "Und mich daran zu erinnern, wer was gerne haben möchte."

Worin der 57-Jährige allerdings gar nicht gut ist? Geschenke annehmen. Das falle ihm selbst als Schauspieler schwer, seine nicht vorhandene Freude vorzutäuschen. "Da kann ich nicht gut spielen. Also wenn mir was nicht gefällt, kann ich das nicht verbergen. Ich möchte dann auch nicht lügen, weil ich habe dann Angst, dass ich nächstes Jahr wieder sowas kriege", gesteht der "Stromberg"-Star.

Statt die Freude nur vorzutäuschen, teile der Schauspieler seine Gedanken ehrlich mit: "Also sage ich: Das ist total lieb gemeint, aber ich werde es nicht anziehen. Oder: Ich finde es total schön, aber ich werde es nicht benutzen."

Dennoch würden ihn Geschenke, die ihm nicht gefallen, unter Druck setzen. "Weil ich ja weiß, da stecken Gedanken dahinter. Und dann bereitet mir das auch ein Problem, wenn ich das nicht mag. Also einfach irgendwas schenken, was man gebrauchen kann", so der 57-Jährige mit einem Augenzwinkern.