"Rick and Morty"-Schöpfer Justin Roiland: Anklage wegen häuslicher Gewalt abgewiesen!

Los Angeles - Es liegen turbulente Monate hinter "Rick and Morty"-Schöpfer und Sprecher Justin Roiland (43): Ein Gerichtsverfahren wegen häuslicher Gewalt, Körperverletzung und Freiheitsberaubung bedeuteten Roilands Rauswurf aus seiner eignen Serie. Doch nun wurde die Anklage abgewiesen - der Fernsehproduzent gilt als unschuldig und jubelte in den sozialen Medien über die "Gerechtigkeit".

Auf Twitter schrieb Roiland, er sei "dankbar, dass der Fall abgewiesen wurde". Er sei allerdings immer noch "zutiefst erschüttert von den schrecklichen Lügen, die während dieses Prozesses über mich verbreitet wurden".

Er führte aus: "Vor allem bin ich enttäuscht, dass so viele Menschen so schnell urteilten, ohne die Fakten zu kennen, nur basierend auf den Worten einer verbitterten Ex, die versuchte, ein ordnungsgemäßes Verfahren zu umgehen und mich zu 'canceln'."

Nun wolle er seinen guten Namen wieder reinwaschen - auch durch "Rick and Morty"? Im Zuge seines Rauswurfs hatten sich auch einige Mitarbeiter negativ über Roiland und seine Arbeitsweise geäußert. Ob der US-Amerikaner zu seiner Serie zurückkehren darf bzw. will, steht bislang also noch in den Sternen.