Romina Palm im Tal der Tränen: Ist ihr Christian Wolf schuld am Gefühlschaos?

Die klare Antwort von Romina: Nein! "Oh Gott, nein. Ganz im Gegenteil - er muntert mich immer auf und lässt alle Probleme kurz verpuffen."

Samt tierischer Unterstützung von Hündin Baloo hatte das Model am heutigen Nachmittag von einem mentalen Tief berichtet.

Trotz der Freude über den Baby-Nachwuchs kamen beim Model am Donnerstag gemischte Gefühle hoch. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Romina Palm

Über den wahren Grund ihrer Tränen schien die künftige Mama aber eher nicht sprechen zu wollen, stattdessen vergnügte sie ihre Fans mit kryptischen Botschaften.

"An manchen Tagen holen sie mich mehr ein, an manchen weniger. Falls ihr gerade auch eine Träne verdrückt - fühlt euch von Baloo und mir umarmt", schrieb sie in Bezug auf die privaten Probleme.

Ganz anderer Natur waren ihre Botschaften nur ein paar Stunden später. Im Fokus der Story: ihr Baby! Einen genauen Geburtstermin gibt es zwar noch nicht - dafür aber die putzige Mitteilung, welches Geschlecht ihr "Küken" haben wird.

"Sie wird ein Zwilling. [...] Christian ist Zwilling und ich bin auch Zwilling", freute sich das schwangere Model. Bedeutet also, dass ihre Tochter wahrscheinlich zwischen dem 21. Mai und dem 20. Juni das Licht der Welt erblicken wird.

Angesichts dieser drolligen News waren ihre Tränen vom Nachmittag wie weggeblasen.