Romina Palm und Christian Wolf: Deshalb darf das GNTM-Model sein Kind nicht sehen!

Trotzdem käme irgendwann der Tag, an dem die 24-Jährige den Sohn ihres Freundes zu Gesicht bekäme, ist sich die Ex des "More Nutrition"-Gründers sicher.

Das verriet die Fitness-Influencerin nun in ihrem Podcast. Demnach kann sie sich ein klassisches Patchwork-Leben alles andere als vorstellen.

Seine Ex Antonia Elena möchte Söhnchen Noah aber noch nicht mit dem Ex-GNTM-Model teilen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Antonia Elena

Aber jetzt schon Seite an Seite mit der neuen Liebe ihres Ex - Wolf hatte die Influencerin mitten in der Schwangerschaft verlassen - durch den Park spazieren? Undenkbar!

"Jetzt ist es noch nicht so, dass wir wie Patchwork alle zusammen spazieren gehen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen und (...) das möchte ich auch nicht."

In das Verhältnis zwischen Papa und Sohn will Antonia Elena aber nicht zwischen funken. "Chris und ich sind die Eltern und dann hat erst mal niemand anderes mit diesem Kind, also mit Noah, zu tun. Ich sehe keine Notwendigkeit darin, sie (Romina, Anm. d. Red.) da zu integrieren."

Fünf Jahre waren der Fitness-Unternehmer und seine Ex-Frau zusammen. Den Höhepunkt ihrer Liebe sollte die Geburt des kleinen Noah symbolisieren.

Inzwischen ist der 28-Jährige allerdings schon ein gutes halbes Jahr mit Romina Palm zusammen. Auch sie kann sich offenbar eines Tages Nachwuchs mit dem Unternehmer vorstellen.