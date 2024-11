Roncalli-Zukunft in Hamburg ungewiss: "Die Grünen sind schuld!"

Roncalli-Gründer Bernhard Paul (77) hat am heutigen Montag traditionell den Historischen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt offiziell eröffnet.

Von Madita Eggers

Hamburg - Wenn der fliegende Weihnachtsmann wieder dreimal am Tag mit seinem Schlitten über den Historischen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt gleitet, beginnt für viele offiziell die Adventszeit in Hamburg. Traditionell auch in diesem Jahr wieder von Roncalli-Gründer Bernhard Paul eröffnet. Doch der Zirkusdirektor blickt in eine ungewisse Zukunft, wie der 77-Jährige im TAG24-Interview verriet.

V.l.n.r: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD), Roncalli-Gründer Bernhard Paul (77) und Bezirksleiter Ralf Neubauer (42, SPD) stoßen beim ersten (Bio-)Glühwein des Jahres auf die Eröffnung des Historischen Weihnachtsmarktes an, © Tag24/Madita Eggers "Die Politik ist eine Katastrophe", so Paul freiheraus. Nicht nur bei seinem Weihnachtsmarkt am Rathaus, der sich jedes Jahr wieder bemühe, stets einen guten Mix aus Vertrautem und Neuem anzubieten, lege man ihm Steine in den Weg, sondern auch bei seinem Zirkus. Da seien es sogar "ganze Steinbrüche". Zum Beispiel wird das Circus-Theater Roncalli 2025 nicht wie sonst immer in Hamburg einen Stopp einlegen. "Schuld sind die Grünen", meint Paul. "Letztes Mal hatten wir die Moorweide als Standort und alles war gut, dieses Jahr gehe das aber wegen der Folge für die Wiesen nicht", empörte sich der 77-Jährige. Unterhaltung Dicke Luft bei Pia Tillmann! Darum spricht sie vor Hochzeit von "Unverschämtheit" "Dabei haben wir die Wiese letztes Mal mit Spezialmatten ablegt. Nach vier Wochen waren wir wieder weg und alles war wie vorher. Wir haben sogar noch Gras frisch eingesät." Generell seien er, seine Familie und das gesamte Team so bemüht, alles richtig zu machen: "Vier Wochen lang sind Familien mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns gekommen. Wir sind der letzte Zirkus in ganz Europa, der noch mit der Bahn transportiert wird, alle anderen fahren mit Sattelschleppern über die Autobahn, aber dennoch gibt es immer Absagen!"

Der fliegende Weihnachtsmann gehört zu den Highlights des Historischen Weihnachtsmarktes vor dem Hamburger Rathaus, der am heutigen Montag Eröffnung feierte. Noch bis zum 23. Dezember werden auch in diesem Jahr wieder um die zwei Millionen Besucher erwartet. © Tag24/Madita Eggers

Bürgermeister Peter Tschentscher verspricht Unterstützung