Alle Termine abgesagt: Mette-Marit verpasst royale Feierlichkeiten

Stockholm - Prinz Daniel wird am morgigen Freitag 50 Jahre alt. Doch das ganze Land feiert seinen Schwiegervater, Carl XVI. Gustaf (77). Denn am Tag von Daniels Geburt ist er König geworden. Eine kann an den Feierlichkeiten in Schweden nicht teilnehmen: Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (50) muss krankheitsbedingt absagen.