Süßer Einblick: Meghan Markle teilt private Momente mit Lilibet und Archie

Die beiden weiteren Aufnahmen zeigen den kleinen Prinzen, der ebenfalls mit von der Partie ist. Die kleine Bildergalerie kommentierte die Herzogin liebevoll mit den Worten "Diese Art von Liebe am Sonntag ... mit meinen kleinen Lieben."

Ein I nstagram-Post vom gestrigen Sonntag gewährt jedoch einen Einblick in das Familienleben. Auf dem ersten der drei Schnappschüsse ist die ehemalige "Suits"-Darstellerin gemeinsam mit ihrer Tochter vor einem blühenden Rosenbusch zu sehen. Besonders auffällig: die leuchtend roten Haare der Kleinen, die die Ähnlichkeit zu Papa Harry unverkennbar machen.

Meghan und Prinz Harry (40) bemühen sich, ihre Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, damit sie so normal wie möglich aufwachsen können. Nur selten teilt die Mama Bilder der Mini- Royals Archie (5) und Lilibet (3) im Internet.

Wer noch tiefer in das Privatleben der Herzogin eintauchen möchte, sollte einen Blick in die Netflix-Doku-Serie "With Love, Meghan" werfen. Dort gibt die 43-Jährige persönliche Tipps und Tricks rund um Küche, Garten, Partyplanung und vieles mehr.