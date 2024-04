Harte Zeiten: Hier sucht Lady Gabriella Windsor nach Tod ihres Mannes Zuflucht

London - Lady Gabriella Windsor (43) durchlebt aktuell eine schwere Zeit. Vor rund zwei Monaten starb ihr Mann Thomas Kingston (†45). In diesen turbulenten Monaten sucht sie nun Zuflucht bei ihren Eltern.

Lady Gabriella Windsor (43) zieht nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes wieder zu ihren Eltern. © AFP/Daniel Leal

Berichten zufolge soll die 43-Jährige vor wenigen Tagen in den Kensington Palace gezogen sein. Dort lebt sie fort an mit ihren Eltern Prinz (81) und Prinzessin (79) Michael of Kent, berichtet die Daily Mail. Zuvor lebte sie zusammen mit Thomas im Londoner Stadtteil Notting Hill.

"Sie wollten das Ella bei ihnen ist und sie wollte nicht allein in dem Haus sein, das sie mit Tom teilte. Wir sind alle für sie da und sie wird okay sein", so eine Freundin der Witwe.

Im Februar war der ehemalige Finanzinvestor verstorben - für seine Familie ein großer Schock.

An seinem Todestag besuchte er das Haus seiner Eltern, wo er später von seinem Vater tot aufgefunden wurde. Die Todesursache soll eine Schusswunde im Kopf gewesen sein, wahrscheinlich war er selbst für sein Ableben verantwortlich.

Erst 2019 hatten die beiden in der St.-Georges-Kapelle in Windsor geheiratet. Viele royale Gäste waren vor Ort, unter anderem auch Königin Elizabeth II. (†96) und Prinz Philip (†99).