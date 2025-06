Große Veränderung bei den Royals: Das kommt nach den Ferien auf Prinz George zu

England - In wenigen Wochen starten in Großbritannien die Sommerferien - auch für den royalen Nachwuchs. Für William, Kate und ihre Kinder sind sie in diesem Jahr besonders bedeutsam, denn danach stehen große Veränderungen bevor.

Prinz William (43) unterstützt seinen Sohn Prinz George (11) bei öffentlichen Auftritten. © Tom Weller/dpa

Vor allem Prinz George (11) wird sich auf neue Rollen vorbereiten müssen.

Denn wie The Mirror berichtete, wird der älteste Sohn von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) im Juli bereits zwölf Jahre alt.

Ein Alter, in dem er nach und nach mehr royale Pflichten übernehmen soll. Bereits in den vergangenen Monaten wurde der junge Prinz immer öfter an der Seite seiner Eltern bei öffentlichen Terminen gesehen - und das soll weiter zunehmen.

So begleitete er beispielsweise seinen Großvater König Charles (76) bei der "Trooping the Colour"-Parade. Wenige Wochen zuvor nahm er gemeinsam mit William und Kate an einem Teekränzchen im Buckingham-Palast teil, bei dem sie Weltkriegsveteranen trafen.