Herzogin Fergie unter Schock: Ex-Assistentin wird tot aufgefunden!

Ihre Leiche könnte laut Polizei bereits mehrere Tage in der Wohnung gelegen haben. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde bereits Anklage wegen Mordes erhoben.

Ein Tatverdächtiger sei am Dienstag im mehr als 300 Kilometer entfernten Austin festgenommen worden – laut dem Sender NBC soll es sich bei ihm um ihren Ehemann (48) handeln, mit dem sie erst seit rund zwei Monaten verheiratetet war.

Details zur Todesursache wurden nicht bekannt, doch übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde die Frau am Montag von der Polizei tot in ihrer Wohnung gefunden.

"Ich bin schockiert und traurig zu erfahren, dass Jenean Chapman, die vor vielen Jahren mit mir als meine persönliche Assistentin gearbeitet hat, im Alter von nur 46 Jahren in Dallas ermordet wurde", schreibt "Fergie" zu einem gemeinsamen Foto bei Instagram .

Jenean Chapman (†46) ist vermutlich von ihrem eigenen Ehemann umgebracht worden. © Screenshot/GoFundMe

Jenean Chapman hat nach dem College-Abschluss als persönliche Assistentin für die geschiedene Ehefrau des britischen Prinzen Andrew (63) gearbeitet.

"Fergie", die erst vor wenigen Monaten ihre Brustkrebs-Diagnose öffentlich gemacht hat, ist voll des Lobes für ihre frühere Mitarbeiterin: "Jenean war loyal, fleißig, schön und lustig und mein Herz bricht für ihre Familie und Freunde."

Damit ihre Angehörigen den Leichnam für das Begräbnis nach New York City überführen können, haben sie eine Spendenaktion via Gofundme ins Leben gerufen, die auch von der "Duchess of York" selbst unterstützt wird.

"Ich werde spenden und die Familie auf jede erdenkliche Weise unterstützen", so die 63-Jährige.