Bestätigt! Auch diesen Termin wird die Princess of Wales verpassen

London - Bereits seit Weihnachten letzten Jahres nimmt Prinzessin Kate (42) keine offiziellen Termine für die Königsfamilie mehr wahr. Und auch Anfang Juni wird die Princess of Wales nicht in die Öffentlichkeit zurückkehren.

Auch an der Probe zu Trooping the Colour wird die Princess of Wales (42) nicht teilnehmen, wie der Palast berichtet. © Kin Cheung/Pool AP/dpa

Zuvor wurde über einen Auftritt der 42-Jährigen bei Trooping the Colour spekuliert.

Doch wie der Palast laut "DailyMail" jetzt bestätigt, wird Kate nicht an der Probe für das Event, welches am 15. Juni stattfindet, teilnehmen.

In ihrer Rolle als Colonel of the Irish Guard wäre sie für die Probe der Geburtstagsparade zu Ehren King Charles (75) vorgesehen gewesen.

Doch aufgrund ihrer Krebserkrankung, welche sie im März dieses Jahres öffentlich gemacht hatte, ist weiterhin unklar, ob sie bei der Parade dabei sein wird.