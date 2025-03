Kate ehrt mutige Teenagerin nach ihrem tragischen Krebs-Tod

England - Am vergangenen Samstag wurde der Weltfrauentag gefeiert. Prinzessin Kate (43) ehrte zu diesem Anlass eine ganz besondere Person.

Prinzessin Kate (43) gab im März 2024 ihre Krebsdiagnose bekannt. © Chris Jackson/PA Wire/dpa

In einem Post auf der Plattform X schrieb die Prinzessin eine emotionale Nachricht an die Fotografin Liz Hatton, die im November im Alter von 17 Jahren an Krebs verstarb.

Wie People berichtete, kann die 43-Jährige besonders mit der Teenagerin mitfühlen, da sie selbst an der schweren Krankheit erkrankte.

"Wir feiern die Stärke und Kreativität von Liz und Vicky (Anm. d. Red.: ihrer Mutter) Hatton. Es war eine Ehre, beide im Oktober in Windsor zu treffen. Liz' Andenken lebt in Vickys unerschütterlicher Widerstandskraft weiter. Vielen Dank für diesen bewegenden Moment", heißt es in dem Tweet.

Das Treffen im Oktober des vergangenen Jahres bedeutete Liz sehr viel, denn zuvor hatte sie eine Bucketlist erstellt. Ein Punkt darauf war es, die künftige Königin einmal zu treffen.