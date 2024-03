Nach Bauch-OP: Prinzessin Kate erstmals wieder gesichtet

Lang hörte man nichts über den Zustand von Kate Middleton (42). © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Das letzte Mal, das sie sich öffentlich zeigte, war am 25. Dezember 2023, als sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern ein Weihnachtsevent in der Church of St. Mary Magdalene, Norfolk, England besuchte.

Danach wurde es still um die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (41). Grund dafür war eine geplante Bauch-OP am 16. Januar dieses Jahres.

Danach hieß es in einem Statement auf dem offiziellen Instagram-Account von William und Kate, dass die größere Operation gut verlaufen sei. Nach circa zwei Wochen Krankenhausaufenthalt durfte sie zur Erholung wieder nach Hause.



Außerdem soll sie wohl erst nach Ostern ihre öffentlichen Pflichten wieder wahrnehmen. Ursprünglich hieß es, ihr nächster Termin sei bei der Geburtstagsparade des Königs am 8. Juni. Diese Ankündigung wurde jedoch nicht offiziell vom Kensington Palace bestätigt. Wann der nächste Auftritt der Prinzessin stattfindet, bleibt also vorerst offen.

Nun tauchte nach all der Zeit plötzlich ein Foto von ihr auf, welches Page Six vorliegt. Dieses zeigt sie auf der Beifahrerseite eines schwarzen Audi SUV in der Nähe des Windsor Castle. Daneben sitzt ihre Mutter und fährt.