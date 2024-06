Sie ist wieder da! Kates Rückkehr in die Öffentlichkeit steht kurz bevor

London - Es gibt gute Nachrichten von Prinzessin Kate (42)! Sie kehrt am morgigen Samstag in die Öffentlichkeit zurück!

Prinzessin Kate (42), wird am Samstag an der Parade "Trooping the Colour" teilnehmen. © Kirsty Wigglesworth/AP

Der offizielle Instagram-Account der Royals veröffentlichte am Freitag ein neues Foto der Prinzessin und verkündete, dass die 42-Jährige am Samstag an der "Trooping the Colour"-Parade teilnehmen werde!

"Ich freue mich darauf, an diesem Wochenende mit meiner Familie an der Kings Birthday Parade teilzunehmen und hoffe, dass ich im Sommer an einigen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen kann, aber ich weiß auch, dass ich noch nicht über den Berg bin", schrieb die Prinzessin unter das Foto.

Zu sehen ist die zukünftige Königin in einem eleganten Outfit vor einem Baum, wie sie verträumt in die Ferne blickt.

Laut Copyright-Angaben wurde das Bild in diesem Jahr aufgenommen.