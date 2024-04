Prinzessin Kates Bruder hat Zoff mit seinem Nachbarn: Das ist der Grund!

James Middleton (37) lebt mit seiner Frau auf einer Farm in Berkshire. © Screenshot Instagram @jmidy

In einem Interview sagte der 65-Jährige, er störe sich an den alten, lauten, stinkenden Maschinen. Die giftigen und gesundheitsschädlichen Dämpfe, die auf seinen Hof ziehen, sollen das Ganze nicht besser machen.

"Es ist ein Bauernhof, also denke ich, dass er es für gerechtfertigt hält, landwirtschaftliche Maschinen zu besitzen, auch wenn diese veraltet sind. Aber er hat eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Nachbarn und der Umwelt", so David gegenüber der Daily Mail.

Der Streit sei im Juli eskaliert, als die Middletons in den Urlaub fuhren. In dieser Zeit soll er sich über die laut gackernden Hühner aufgeregt haben. Laut Augenzeugen habe der Motorradhändler dem Haushüter zugerufen: "Diese Vögel sollen die Klappe halten, du verdammte F***e!". Dies berichtet The Independent.

Später habe er den Kampf in einem Schreiben an James eröffnet. Die Polizei soll sich aktuell mit der Angelegenheit befassen.