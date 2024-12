Royale Weihnachten: Prinz Louis' rührende Geste stiehlt allen die Show

England - Bei dem vierten jährlichen "Zusammen an Weihnachten"-Gottesdienst tauchte Prinzessin Kate (42) zusammen mit ihrem Mann und den drei gemeinsamen Kindern auf. Ihr jüngster Sohn ließ an dem Abend alle Herzen schmelzen.

Prinz Louis (6, rechts) hängte eine süße Botschaft für seine Großeltern an den "Freundlichkeitsbaum". © Aaron Chown / POOL / AFP

Am gestrigen Freitag fand sich die royale Familie in der Westminster Abbey ein. Aber bevor sie die Kirche betraten, machten sie Halt am berühmten "Kindness Tree" (Anm. d. Red.: Freundlichkeitsbaum).

Wie die New York Post berichtete, wurden an diesem Baum kleine Zettel mit Botschaften aufgehängt, um jemanden zu ehren, der einen im Leben unterstützte.

Die süßeste Nachricht des Abends kam ganz klar von Prinz Louis (6)! Um seine Großeltern zu ehren, schrieb er auf seinen Zettel: "Danke für Oma und Opa, weil sie mit mir Spiele gespielt haben."

Auch die künftige Königin selbst schrieb einen Brief an die rund 1600 Besucher: "Dieser Weihnachtsgottesdienst ist eine herzliche Feier für jeden einzelnen von Ihnen und eine Erinnerung daran, dass wir an Weihnachten und das ganze Jahr über füreinander leuchten müssen. Denn in Zeiten der Freude und der Traurigkeit sind wir alle füreinander das Licht", so Kate.