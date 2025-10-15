Fashion-Week-Ausflug wird immer kurioser: Herzogin Meghan war gar nicht eingeladen
Paris - Mit ihrem Besuch bei der Pariser Fashion Week Anfang Oktober sorgte Herzogin Meghan (44) nicht nur für eine Überraschung, sondern erntete auch jede Menge Kritik im Netz. Dabei war die 44-Jährige eigentlich gar nicht eingeladen, wie jetzt herauskommt.
Wie der italienische Mode-Guru Pierpaolo Piccioli (58) gegenüber dem Magazin "The Cut" verraten hat, stand die ehemalige Schauspielerin gar nicht auf der Gästeliste bei der Balenciaga-Show, die sie aus der ersten Reihe heraus verfolgte.
"Sie meldete sich und sagte, sie würde gerne zur Show kommen", plaudert der Kreativdirektor des Mode-Unternehmens aus.
Er habe die Herzogin bereits vor einigen Jahren kennengelernt und stehe mit ihr regelmäßig in Kontakt, so Piccioli, der Meghans Besuch in der französischen Hauptstadt zunächst aus gutem Grund geheim hielt: "Ich habe niemandem erzählt, dass sie kommen würde, weil ich wollte, dass es eine Überraschung bleibt. In der Modewelt sind echte Überraschungen selten - und diese war wunderschön!"
Eine Sicht, die nicht jeder teilen dürfte. Schließlich zog der Ausflug zum Mode-Event für die 44-Jährige auch jede Menge Kritik im Netz nach sich.
Herzogin Meghan erntet heftige Kritik im Net wegen Instagram-Video
Insbesondere ein Video, das Meghan auf ihrem Instagram-Kanal hochgeladen hatte, erzürnte die User. Darin filmte sie aus dem Fenster einer fahrenden Limousine - und das ganz in der Nähe des Ortes, an dem Prinzessin Diana (†36) 1997 tödlich verunglückte.
Royal-Experte Richard Fitzwilliams nannte das Video gar "völlig bizarr", "jenseits von dumm" und "erschreckend unsensibel".
Zudem wird der Herzogin vorgeworfen, dass sie während der Balenciaga-Show ein Model ausgelacht haben soll, als diese stolperte. Ein Sprecher der 44-Jährigen dementierte das allerdings gegenüber "The Standard".
Titelfoto: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa