 1.356

Fashion-Week-Ausflug wird immer kurioser: Herzogin Meghan war gar nicht eingeladen

Mit ihrem Besuch bei der Pariser Fashion Week sorgte Herzogin Meghan für eine echte Überraschung. Dabei war sie nicht eingeladen, wie nun herausgekommen ist.

Von Jonas Reihl

Paris - Mit ihrem Besuch bei der Pariser Fashion Week Anfang Oktober sorgte Herzogin Meghan (44) nicht nur für eine Überraschung, sondern erntete auch jede Menge Kritik im Netz. Dabei war die 44-Jährige eigentlich gar nicht eingeladen, wie jetzt herauskommt.

Musste sich nach ihrem Besuch in der französischen Hauptstadt jede Menge Kritik gefallen lassen: Herzogin Meghan (44).
Musste sich nach ihrem Besuch in der französischen Hauptstadt jede Menge Kritik gefallen lassen: Herzogin Meghan (44).  © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Wie der italienische Mode-Guru Pierpaolo Piccioli (58) gegenüber dem Magazin "The Cut" verraten hat, stand die ehemalige Schauspielerin gar nicht auf der Gästeliste bei der Balenciaga-Show, die sie aus der ersten Reihe heraus verfolgte.

"Sie meldete sich und sagte, sie würde gerne zur Show kommen", plaudert der Kreativdirektor des Mode-Unternehmens aus.

Er habe die Herzogin bereits vor einigen Jahren kennengelernt und stehe mit ihr regelmäßig in Kontakt, so Piccioli, der Meghans Besuch in der französischen Hauptstadt zunächst aus gutem Grund geheim hielt: "Ich habe niemandem erzählt, dass sie kommen würde, weil ich wollte, dass es eine Überraschung bleibt. In der Modewelt sind echte Überraschungen selten - und diese war wunderschön!"

Meghan Markle packt aus: Diese kuriose Regel musste sie als Royal immer befolgen
Meghan Markle Meghan Markle packt aus: Diese kuriose Regel musste sie als Royal immer befolgen

Eine Sicht, die nicht jeder teilen dürfte. Schließlich zog der Ausflug zum Mode-Event für die 44-Jährige auch jede Menge Kritik im Netz nach sich.

Mode-Guru Pierpaolo Piccioli (58) hat einige Details über den Überraschungsbesuch von Herzogin Meghan bei der Pariser Fashion Week verraten.
Mode-Guru Pierpaolo Piccioli (58) hat einige Details über den Überraschungsbesuch von Herzogin Meghan bei der Pariser Fashion Week verraten.  © Thibault Camus/AP/dpa

Herzogin Meghan erntet heftige Kritik im Net wegen Instagram-Video

Insbesondere ein Video, das Meghan auf ihrem Instagram-Kanal hochgeladen hatte, erzürnte die User. Darin filmte sie aus dem Fenster einer fahrenden Limousine - und das ganz in der Nähe des Ortes, an dem Prinzessin Diana (†36) 1997 tödlich verunglückte.

Royal-Experte Richard Fitzwilliams nannte das Video gar "völlig bizarr", "jenseits von dumm" und "erschreckend unsensibel".

Zudem wird der Herzogin vorgeworfen, dass sie während der Balenciaga-Show ein Model ausgelacht haben soll, als diese stolperte. Ein Sprecher der 44-Jährigen dementierte das allerdings gegenüber "The Standard".

Titelfoto: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Mehr zum Thema Meghan Markle: