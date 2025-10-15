Fashion-Week-Ausflug wird immer kurioser: Herzogin Meghan war gar nicht eingeladen

Paris - Mit ihrem Besuch bei der Pariser Fashion Week Anfang Oktober sorgte Herzogin Meghan (44) nicht nur für eine Überraschung, sondern erntete auch jede Menge Kritik im Netz. Dabei war die 44-Jährige eigentlich gar nicht eingeladen, wie jetzt herauskommt.

Musste sich nach ihrem Besuch in der französischen Hauptstadt jede Menge Kritik gefallen lassen: Herzogin Meghan (44). © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Wie der italienische Mode-Guru Pierpaolo Piccioli (58) gegenüber dem Magazin "The Cut" verraten hat, stand die ehemalige Schauspielerin gar nicht auf der Gästeliste bei der Balenciaga-Show, die sie aus der ersten Reihe heraus verfolgte.

"Sie meldete sich und sagte, sie würde gerne zur Show kommen", plaudert der Kreativdirektor des Mode-Unternehmens aus.

Er habe die Herzogin bereits vor einigen Jahren kennengelernt und stehe mit ihr regelmäßig in Kontakt, so Piccioli, der Meghans Besuch in der französischen Hauptstadt zunächst aus gutem Grund geheim hielt: "Ich habe niemandem erzählt, dass sie kommen würde, weil ich wollte, dass es eine Überraschung bleibt. In der Modewelt sind echte Überraschungen selten - und diese war wunderschön!"

Eine Sicht, die nicht jeder teilen dürfte. Schließlich zog der Ausflug zum Mode-Event für die 44-Jährige auch jede Menge Kritik im Netz nach sich.