Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Düsseldorf: Diese Berühmtheit steht nun drin

Prinz Harry (38) eröffnet am heutigen Samstagabend die Invictus Games in Düsseldorf. © Fabian Strauch/dpa

Er wurde von Oberbürgermeister Stephan Keller (52, CDU) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (63, SPD) begrüßt.

Mehr als 100 wartende Fans, die auf Selfies und Autogramme gehofft hatten, wurden enttäuscht: Sofort nach der Begrüßung ging es ab ins Rathaus. Dort sollten sich Harry und Pistorius ins Goldene Buch eintragen.

Am Samstagabend will Harry in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf die von ihm gegründeten Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten eröffnen.