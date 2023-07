Neue Netflix-Doku liegt auf Eis: Hollywood-Streik bremst Meghan & Harry aus

Los Angeles (USA) - Streik in Hollywood – die Auswirkungen machen auch vor den Royals nicht Halt. Das neueste Netflix-Projekt von Prinz Harry (38) und seiner Frau Meghan (41) liegt deshalb auf Eis.

Noch in diesem Sommer werde ein Format über Harrys Herzensprojekt, die "Invictus Games", veröffentlicht.

Nichtsdestotrotz hält Netflix an der Partnerschaft mit den abtrünnigen Royals fest. Ein Sprecher des Streaming-Dienstes bestätigte gegenüber "People", dass man "weiterhin an einer Reihe von Projekten zusammenarbeiten" werde.

Was der genaue Inhalt der geplanten Afrika-Doku sein wird, ist derweil noch nicht bekannt. Einem Bericht von "Page Six" zufolge, könnte es sogar ein Solo-Projekt des Prinzen werden: "Harry hat natürlich viele Verbindungen nach Afrika und fühlt sich dort zu Hause", so eine Quelle.