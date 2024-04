Prinzessin Leonor im 7. Himmel? Einblick in das Liebesleben der künftigen Königin

Spanien, New York - Die Prinzessin von Spanien, Leonor (18), scheint ihren Prinzen gefunden zu haben.

Im Oktober 2023 legte Prinzessin Leonor (18) den spanischen Verfassungseid ab. © Raúl Terrel/Europa Press/dpa

Es klingt wie in einem romantischen Roman, eine junge Prinzessin verliebt sich in einen Jungen und reist für ihre Liebe um die ganze Welt, oder zumindest ganze 6000 Kilometer. Denn Prinzessin Leonor hat wohl ihr Herzen an einen US-amerikanischen Studenten namens Gabriel Giacomelli (19) verloren.

Kennengelernt haben sich die zwei an dem renommierten "UWC Atlantic College" in Wales. Dort absolvierten die Turteltauben ihr internationales Abitur. Danach, im Mai 2023, zog Gabriel für sein Studium zurück nach New York.

Und genau da habe die Prinzessin ihn auch besucht. Über Ostern flog die Spanierin alleine nach Amerika, berichtet BUNTE.