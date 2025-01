Prinzessin wird zum ersten Mal Mama: Niemand wusste davon!

Prinzessin Maria Laura von Belgien (36) und William Isvy haben im September 2022 geheiratet. © Laurie Dieffembacq/BELGA/dpa

Die freudige Nachricht verkündete der Palast am vergangenen Mittwoch.

Wie People berichtet, begrüßten sie und ihr Ehemann William Isvy einen kleinen Jungen namens Albert.

Der kleine Royal kam bereits am Sonntag auf die Welt und machte das Paar damit zu glücklichen Eltern.

"Prinzessin Maria Laura und Herr William Isvy freuen sich, die Geburt ihres Sohnes Albert bekannt zu geben, der am Sonntag, 26. Januar, in Brüssel geboren wurde. Albert wiegt 3,5 kg, und es geht ihm gut, genau wie seiner Mutter", so der Palast.

Neben der Nachricht wurde auch ein Bild des kleinen Jungen geteilt, auf dem er friedlich schlafend auf der Seite liegt.

Das Baby trägt zudem denselben Namen wie Maria Lauras Großvater, der ehemalige König Albert (90).