Skandal im Königshaus: Dänische Leibgarde zieht Koks von royalem Säbel

Die Königliche Leibgarde, mit ihren markanten Bärenfellmützen, hat offenbar ein Drogen- und Alkoholproblem. (Archivfoto) © Axel Heimken/dpa

In "Die Königliche Leibgarde auf Drogen" sind offenbar Aufnahmen aus dem Sommer 2023 zu sehen, die zeigen, wie ein Soldat nur in Unterwäsche bekleidet Kokain von einem royalen Säbel zieht. Laut Bericht des Senders fand der Vorfall in einem der Räume der Leibgarde in der Kaserne in Kopenhagen statt.

Vom "Säbelvideo" habe später die Direktion Wind bekommen, die drei am Clip beteiligten Gardisten seien vom Dienst freigestellt worden und hätten vom Gericht eine Geldstrafe aufgebrummt bekommen. Ihren Sold hätten sie dennoch erhalten, ebenso eine Bescheinigung für den Dienst in der Garde. Drogenkonsum unter Gardisten - offenbar üblich.

Laut dem Sender hätte man für die Dokumentation mit 151 ehemaligen Wachleuten gesprochen. Über die Hälfte sagte, dass sie jemanden kennen, der während der Zeit bei der Königlichen Leibgarde Drogen genommen hätte.

Viele beschrieben eine aggressive Partykultur, in der Kokain ein fester Bestandteil der Ausgehgewohnheiten war. Was hingegen nicht üblich gewesen wäre: Drogentests unter den Gardisten.