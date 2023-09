Trennung von Frau Charléne? Fürst Albert räumt mit Gerüchten auf

Fürst Albert (65) und seine Frau Charlène (45) zeigen sich nun wieder häufiger gemeinsam in der Öffentlichkeit, wie hier mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella (beide 8). © IMAGO / ABACAPRESS

Seine Frau Charlène (45) sei immer an seiner Seite und unterstütze ihn bei der Führung des Fürstentums.

"Ich verstehe all diese Gerüchte, die mich verletzen, nicht, dass sie 'woanders lebt, in der Schweiz, und sich dann mit uns verabredet'", erklärte das Staatsoberhaupt von Monaco in einem selten so privaten Interview der italienischen Zeitung "Corriere della Sera".

Das seien alles "Lügen", wie er selbst sagte.

Anfang 2021 fingen die Spekulationen an, als die Fürstin wegen einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung in Südafrika festsaß und nicht nach Monaco zurückkehren konnte.

Später folgte noch ein Aufenthalt in einer Schweizer Klinik.