Überraschender Umzug: Dieser Royal wohnt jetzt in Hamburg

Hamburg - Das Hamburger Wachsfigurenkabinett an der Reeperbahn hat royalen Zuwachs bekommen: Prinzessin Kate (43) ist im Panoptikum eingezogen. Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) steht nun mit einem langen, dunkelgrünen Paillettenkleid im Foyer der Touristenattraktion.

Prinzessin Kate (43) hat jetzt im Hamburger Panoptikum ihre eigene Wachsfigur. © Markus Scholz/dpa

In diesem Dress der Designerin Jenny Packham hatte Kate unter anderem im November 2021 in der Londoner Royal Albert Hall alle Blicke auf sich gezogen. "Wir haben nicht nur das Outfit, sondern auch das Make-up der Figur einem öffentlichen Auftritt nachempfunden, es aber gleichzeitig royal dezent gehalten. Natürlich durfte der für Kate typische Lidstrich nicht fehlen - ergänzt mit leichten Smokey Eyes", sagte Künstlerin Lisa Büscher laut Mitteilung.

Sie fertigte die Princess of Wales in monatelanger Arbeit gemeinsam mit ihrem Team in ihrem Atelier an. Dafür hatten sie den Angaben zufolge Hunderte Fotos der Adligen studiert.

"Das strahlende Lächeln der Prinzessin, das die Menschen in ihren Bann zieht

und bei dem oft ihre perfekten Zähne zu sehen sind, war sowohl künstlerisch als auch technisch die größte Herausforderung bei der Umsetzung der Figur. Allein in die obere Zahnreihe sind 30 Stunden Arbeit geflossen", sagte Büscher.

Sie fertigte Zähne und Augen als Einzelstücke aus Kunstharz an. Kate steht nun neben der Wachsfigur von Queen Elisabeth II..