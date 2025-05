"Unglaublich glücklich, am Leben zu sein": Prinzessin überlebt nur knapp Motorradunfall

Monaco - Die italienische Prinzessin Maria Carolina (21) erlebte vor wenigen Tagen wohl den Schreck ihres Lebens! In Monaco erlitt sie einen heftigen Motorradunfall, den sie nur knapp überlebte.

Ihrem Instagram-Post hängte sie zahlreiche Bilder an, auf denen sie im Krankenhausbett liegend und an unzähligen Schläuchen und Geräten angeschlossen zu sehen ist.

Dass sie diesen Crash überlebt habe, grenze an ein Wunder, schreibt sie weiter. Nur ihrem Motorradhelm sei es zu verdanken, dass ihre Verletzungen nicht noch gravierender gewesen seien.

"Ich bin unglaublich glücklich, am Leben zu sein", schreibt die 21-Jährige auf ihrem Instagram-Account . Bei dem schrecklichen Unfall sei sie "mit dem Kopf voran" gegen eine Wand geprallt.

An ihre Follower appelliert sie nun, immer Acht zu geben. Da das royale Familienmitglied am eigenen Leib erfahren habe, wie kraftvoll, aber auch gnadenlos Motorräder sein können, wollte sie ihren Unfall mit der Öffentlichkeit teilen - und so andere warnen.

"Bitte fahrt vorsichtig. Tragt umfassenden Schutz, insbesondere einen richtigen Helm. Meiner hat mir das Leben gerettet", schreibt Maria Carolina weiter.

Gleichzeitig dankte sie in dem Beitrag dem Krankenhaus und den Pflegern, die sich um sie gekümmert haben.

"Und danke an die Ersthelfer vor Ort, deren schnelles und entschlossenes Handeln in diesen ersten Momenten den entscheidenden Unterschied machte", so die 21-Jährige.