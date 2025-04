Seltene Momente: Hier fiebern William und Sohn George beim Fußball mit

Prinz William (42, r.) und sein Sohn fiebern gemeinsam mit der englischen Mannschaft Aston Villa mit. © THIBAUD MORITZ/AFP

Am Mittwoch duellierten sich die englische Mannschaft Aston Villa und Paris Saint-Germain im Viertelfinale der Champions League. Mit dabei: die beiden Royals.

Sie hatten sichtlich Spaß: Jubelnd feuerten sie die Spieler an und fielen sich sogar in die Arme. Zunächst begann für die beiden Fans von Aston Villa auch alles gut, brachte Morgan Rogers (22) die Briten in der 35. Minute in Führung.

Dennoch wirkten sie während des Spiels auch etwas angespannt – denn am Ende verlor Villa mit 1:3 gegen die Franzosen.