Prinz George verärgert über strenge Regel von Papa William

England - Dass sich Kinder mit ihren Eltern ab und an in den Haaren liegen, ist wohl ganz normal und jedem bekannt - so ist es auch bei den Royals . Doch ein Streitgrund sorgt mittlerweile für echte Spannungen mit Prinz George (12).

Prinz William (43) erlaubt seinen Kindern keine Handys - zu groß ist seine Sorge um die Gefahren von Social Media. © Chris Jackson/PA Wire/dpa

Denn der kleine Thronfolger darf kein Handy haben - Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) erlaubten es ihren Sprösslingen nicht!

Wie Page Six berichtete, erklärte der 43-Jährige während seiner jüngsten Reise nach Brasilien, er wolle seine Kinder so vor den Gefahren von Social Media und dem Internet schützen.

Er erzählte, dass es mittlerweile "ein bisschen zu einem angespannten Thema" geworden sei, er jedoch glaube, der Zwölfjährige würde es verstehen.

"Wir erklären ihm, warum wir es nicht für richtig halten, und wieder ist es vor allem der Internetzugang, der mir Sorgen macht. Ich finde, Kinder können online auf zu viele Dinge zugreifen, die sie nicht sehen sollten. Ein Handy zum Telefonieren oder für SMS - so ein altes 'Knochenhandy', wie man sie nennt - das finde ich in Ordnung", so William.

Und das könnte auch schon bald der Fall sein, denn der 43-Jährige deutete an, sein Sohn könnte ein Handy bekommen, sobald dieser auf eine weiterführende Schule wechselt.

In dem Gespräch gewährte der Thronfolger außerdem einen kleinen Einblick in sein Familienleben.