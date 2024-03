Sara Kulka spricht über Horror in eigener Wohnung - und ist nicht allein!

Leipzig - Achtung, jetzt wird es gruselig! Die TLC-Doku "Kontakt: Unheimliche Begegnungen" berichtet in der Folge vom gestrigen Freitag unter anderem über die übernatürlichen Ereignisse in der Wohnung einer Tätowiererin aus Rheinland-Pfalz . Auch Reality-TV-Star Sara Kulka (33) glaubt an das Paranormale und hat ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen.

Sara Kulka (33) erzählt in der Sendung "Kontakt: Unheimliche Begegnungen" über ihre Erfahrungen mit dem Übernatürlichen. © TLC

Stefanie kommt aus Grolsheim und wohnt derzeit mit ihrer Frau im Haus ihres Schwiegervaters.

Vor drei Jahren hat sie ihr Schlafzimmer eigenen Angaben zufolge in einen anderen Raum verlegt. Es sollte der Startschuss für Unerklärliches sein.

Die Tätowiererin hatte demnach immer häufiger das Gefühl, dass sie nicht alleine im Raum ist und auch Hund Teddy bellte immer wieder ins Leere.

Was mit einem komischen Gefühl begann, wurde immer unerträglicher. Es sei wie "wenn man in einem Supermarkt an der Kasse steht und jemand von hinten einfach zu nahe rückt", erklärt sie.

Auch Kulka weiß offenbar ganz genau, wie es ist, wenn plötzlich unerklärliche Dinge in der eigenen Wohnung passieren. Besonders ihre jüngste Tochter unterhielt sich dabei oft mit etwas, was Sara nicht wahrnehmen konnte.

In diesen Momenten hätte sich Kulka, so erzählt sie, am liebsten unter der Decke versteckt.

Zu dieser Zeit sei sie für das Übernatürliche auch noch nicht so offen gewesen.