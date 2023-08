Sky du Mont lästert über seine Ehen und verrät neue Details über junge Freundin

Hamburg – Sein Dating-Leben ist seit der Trennung von Ex-Frau Mirja du Mont (47) in aller Munde. Während Sky du Mont (76) sich sonst eigentlich immer eher bedeckt hält, plauderte der Schauspieler im Podcast " Mit den Waffeln einer Frau " jetzt frei über seine Vorliebe für jüngere Frauen und lästerte über seine Ehen.

Im November 2022 postete sich das Paar erstmalig vom Urlaub an der Ostsee. © Screenshot/Instagram/juliaschuetzeofficial

"Mir geht es so gut wie noch nie im Leben", betonte Sky du Mont in der neuesten Folge von Barbara Schönebergers Podcast. Das liege nicht zuletzt an seiner Beziehung mit der ORF–Moderatorin Julia Schütze (47).

Kennengelernt hätten sich die beiden schon 2017 – kurz nach seiner Trennung von Mirja du Mont. "Sie hat mich interviewt, da war ich irgendwie 21 Kilo leichter und nicht ganz bei der Sache", erzählt der 76-Jährige.

Bei einem erneuten Interview vor knapp einem Jahr sei der Funke dann aber übergesprungen, erstmal aber nur auf den Schauspieler, denn Julia Schütze wollte eigentlich gar keine Bindung eingehen.

"Vor allem nicht mit einem deutschen Schauspieler, der viermal geschieden ist", so du Mont. Er flog aber dennoch zu ihr nach Österreich und überzeugte sie bei zwei langen Runden um einen See dann doch noch von sich. Eine Prozedur, die ihn schon sein ganzes Leben verfolge.

Es sei keinesfalls so gewesen, dass ihm die Herzen der Frauen zugeflogen sind: "Ich hatte es nicht leicht bei den Frauen, ich musste sehr, sehr kämpfen. Weil alle immer dachten, ich denke, ich kann jede haben."