"Star Trek"-Schauspielerin mit 70 Jahren gestorben

Jacobsons bekannteste Rolle war die der Spionin Erin Jones in der Seifenoper Falcon Crest in den 80er Jahren.

Padua betonte zudem ihr außergewöhnliches schauspielerisches Talent. "Jill hat uns auf so viele Abenteuer mitgenommen, sie war eine absolute Wucht. Wir werden dich in unseren Träumen sehen", schrieb er.

Jacobson war bekannt für ihre Rollen in Serien wie Falcon Crest, The New Gidget und Star Trek: The Next Generation.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, ist sie am 8. Dezember im Alter von 70 Jahren gestorben.

In einer Ehrung zum 40-jährigen Jubiläum der Serie schwärmte sie von den actionreichen Szenen, die ihr besonders viel Spaß gemacht hatten. Zu ihren weiteren TV-Auftritten zählten Rollen in Newhart sowie in mehreren Star-Trek-Episoden.

Geboren in Texas und ausgebildet an der University of Texas in Austin, zog sie nach ihrem Studium nach Los Angeles, um ihre Schauspielkarriere voranzutreiben. Ihre erste Rolle hatte sie 1977 in einem Horrorfilm.

Nach einer erfolgreichen Karriere in der Fernsehbranche starb Jacobson nach langer Krankheit im Culver West Health Center.